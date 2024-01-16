Переговори між Україною і Росією: Кулеба назвав важливу умову для початку

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав важливу умову, за якою Україна може почати переговори із Росією. За словами міністра, це може статися, коли наша держава почуватиметься сильнішою на полі бою.

Кулеба зазначив, що поки цього не станеться, наша держава не вестиме перемовини з країною-агресоркою. Крім того, український міністр закликав партнерів допомагати Україні зброєю, щоб потім не зупиняти Росію в інших частинах світу.

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Міністр зазначив, що збільшення грошової допомоги для України потенційно допоможе уникнути прямої конфронтації між НАТО і Росією. Адже у разі цього американські війська змушені будуть втрутитися у новий конфлікт.

"Якою б не була ціна підтримки України зараз, ціна виправлення безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою. Якщо Захід не в змозі зупинити Росію в Україні, то кого ще він може зупинити в інших частинах світу?" – наголосив він.

Кулеба також виключив будь-які переговори з Москвою, поки Україна не матиме набагато сильнішу позицію на полі бою. Міністр запевнив, що Україна ніколи не здасться Росії.

Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо воювати лопатами, тому що на кону для України стоїть існування цієї нації,

– заявив глава МЗС.

Водночас міністр закордонних справ визнав, що російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще пристосовані до цієї війни". Однак він передбачив "більше поразок для Росії" у 2024 році.

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Журналісти видання ABC News також нагадали, що в останні місяці Україна запускала вибухові безпілотники по цілях в Росії. Цю інформацію Дмитро Кулеба відмовився коментувати, але натякнув, що війна проти України все ж негативно впливає на росіян.

"Президент Путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається. Я думаю, що корисно час від часу змушувати жителів Росії усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів інша і може бути набагато гіршою, ніж їхня пропаганда", – підкреслив міністр.

У матеріалі видання також зазначили, що генеральний інспектор Міноборони США виявив, що американські військові товари на суму близько мільярда доларів США, які відправили в Україну, не були належно зареєстровані та відстежені американськими чиновниками.

Своєю чергою Кулеба наголосив, що все, що американські партнери нам дають, "використовують з найкращою метою – якнайшвидше закінчити війну перемогою України". Міністр також закликав не вірити фейкам про можливу корупцію зі зброєю, яку розповсюджують у світі.