Кулеба обговорив нарощування російських військ з очільницею ОБСЄ

Дмитро Кулеба 3 квітня провів розмову з головою ОБСЄ Анн Лінде. Політики обговорили нарощування російських військ поблизу кордону з Україною.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Про що говорили політики
Міністр закордонних справ звернув увагу на російське загострення безпекової ситуації на Донбасі.
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Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків,
– заявив Кулеба.
Голова ОБСЄ наголосила, що продовжує поважати суверенітет та територіальну цілісність України, а також режим припинення вогню на Донбасі.
Головне про ситуацію на Донбасі
- Росія почала стягувати свою військову техніку до кордону з Україною. За даними розвідки, Москва планує ескалацію та навіть спробу проникнення вглиб нашої країни.
- Крім того, окупанти на Донбасі останніми днями особливо активізувалися. Впродовж доби 2 квітня вони 21 раз порушили режим тиші. Через це 2 наших захисників отримали поранення.
- Президент США Джо Байден пообіцяв, що не залишить Україну на одинці у разі російської агресії.
- За словами лідера української делегації для участі у ТКГ Леоніда Кравчука, російська влада не планує припиняти війну на Донбасі.
Розташування російських угрупувань біля кордону / Інфографіка 24 каналу