Кулеба обговорив нарощування російських військ з очільницею ОБСЄ

Дмитро Кулеба 3 квітня провів розмову з головою ОБСЄ Анн Лінде. Політики обговорили нарощування російських військ поблизу кордону з Україною.

Про що говорили політики

Міністр закордонних справ звернув увагу на російське загострення безпекової ситуації на Донбасі.

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Я підкреслив, що нині важливі чіткі та сильні дипломатичні сигнали, аби демотивувати Москву від подальших деструктивних кроків,

– заявив Кулеба.

Голова ОБСЄ наголосила, що продовжує поважати суверенітет та територіальну цілісність України, а також режим припинення вогню на Донбасі.

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Розташування російських угрупувань біля кордону / Інфографіка 24 каналу