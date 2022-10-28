Кулебі зателефонував глава МЗС Ірану: про що говорили

Іран продовжує постачати зброю російським окупантам. Україна вимагає це негайно припинити.

Про це 28 жовтня написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він отримав дзвінок від міністра закордонних справ Ірану Хоссейна Аміра Абдоллахіана.

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"Я вимагав від Ірану негайно припинити потік зброї до Росії, яка використовується для вбивства мирних жителів і руйнування критичної інфраструктури в Україні", – розповів Кулеба.

Докази атак

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що Іран допомагає Росії вести війну проти України. Він навів докази, що безпілотники виготовляють саме в Ірані. Зокрема, продемонстрував фото корпусів і двигунів дронів, які ліквідували захисники.

"Це є дрон "Шахід-136", який презентували на аукціоні в Ірані у грудні 2021 року, подивіться на хвіст та крила дрона, і порівняйте його з тим, що було знайдено в Україні. Це точно той самий продукт, але він прихований кириличними літерами, але навіть шрифт точно такий самий", – сказав ізраїльський президент.

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