Буде дуже корисний день, – Кулеба показав борт, яким в Україну відправлять танки Challenger

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що скористався послугами авіакомпанії Royal Air Force, додавши, що невдовзі цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger.

Авіакомпанія Royal Air Force, як очікується, транспортуватиме в Україну танки Challenger та інші товари військового призначення.

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Кулеба анонсував "дуже корисний день для України" у Лондоні

Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже,

– написав Кулеба.



Як виглядає борт / Фото з фейсбуку Дмитра Кулеби

Що відомо про танки

Challenger 2 — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, випускається британською компанією "Віккерс Дефенс Сістемс".

Танк оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 – наступницею гармат, які стоять на танках "Чіфтен" та "Челленджер". Ця гармата, відлита методом електрошлакової переплавки, є єдиною нарізною гарматою цього калібру, яка використовується НАТО.

Цифрова система управління вогнем, розроблена фірмою "Дженерал Дайнемікс", містить 32-бітний процесор і шину даних Mil Std 1553, вперше встановлену на англійській броньованій машині.

"Челленджер 2" також є одним з найбільш важкоброньованим серед західних танків.

Британія надасть Україні танки Challenger 2 та додаткові артилерійські системи. Про це повідомив прем’єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак у розмові з президентом України Володимиром Зеленським у суботу, 14 січня.

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