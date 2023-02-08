Буде дуже корисний день, – Кулеба показав борт, яким в Україну відправлять танки Challenger
8 лютого 2023, 14:52Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що скористався послугами авіакомпанії Royal Air Force, додавши, що невдовзі цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger.
Авіакомпанія Royal Air Force, як очікується, транспортуватиме в Україну танки Challenger та інші товари військового призначення.
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Кулеба анонсував "дуже корисний день для України" у Лондоні
Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже,
– написав Кулеба.
Як виглядає борт / Фото з фейсбуку Дмитра Кулеби
Що відомо про танки
- Challenger 2 — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, випускається британською компанією "Віккерс Дефенс Сістемс".
- Танк оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1 – наступницею гармат, які стоять на танках "Чіфтен" та "Челленджер". Ця гармата, відлита методом електрошлакової переплавки, є єдиною нарізною гарматою цього калібру, яка використовується НАТО.
- Цифрова система управління вогнем, розроблена фірмою "Дженерал Дайнемікс", містить 32-бітний процесор і шину даних Mil Std 1553, вперше встановлену на англійській броньованій машині.
- "Челленджер 2" також є одним з найбільш важкоброньованим серед західних танків.
Візит Зеленського до Британії
- Президент Володимир Зеленський 8 лютого прибув до Великої Британії. Його зустрів прем'єр-міністр країни Ріші Сунак.
- Зеленський наголосив, що Велика Британія – одна з перших прийшла Україні на допомогу. Тепер український лідер особисто подякує британському народу за підтримку.
- Велика Британія 8 лютого оголосила про нові санкції проти Росії. У списку – фізичні та юридичні особи країни-терористки.