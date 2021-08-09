Кулеба пояснив, чому не потрібно зациклюватися на участі США в "Нормандії"

Сполучені Штати відкриті для обговорення ініціатив щодо припинення агресії Росії проти України. Однак участь країни в нормандському форматі для врегулювання ситуації на Донбасі є лише "однією з ідей".

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного із телеканалів пояснив, що можливе залучення США до "Нормандії" не є єдиною ідеєю для припинення війни на Сході.

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Кулеба про можливу участь США в "Нормандії"

Міністр зазначив, що під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона обговорюватимуть багато варіантів, навіть ті, які не оголошували публічно. Однак мовиться не тільки про включення США до "нормандського формату". Цій опції, наголосив Кулеба, не потрібно приділяти надто багато уваги.

Коли йдеться про нормандський формат, то, безумовно, говориться не лише одразу про позицію Франції та Німеччини, але й про позицію Росії – і все це потрібно враховувати. Але не потрібно зациклюватися на якійсь одній опції,

– пояснив міністр.

За його словами, слід знайти такий варіант, який дасть результат – і саме на це буде спрямована розмова. Глава МЗС підсумував, що не потрібно зупинятися на популярній ідеї про участь США в нормандському форматі, адже це лише одна з ідей.

Залучення США у нормандський формат: що відомо