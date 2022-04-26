Кулеба пояснив, що його "іноді засмучує" в переговорах з партнерами України

Дмитро Кулеба зауважив, що Україні вдається досягати поставлених цілей. Усі працюють як команда. Міністр наголосив, що щодня "копають землю, гризуть метал та дроблять камінь".

Глава МЗС України запевнив, що всі стіни – зруйнують. Кулеба зізнався, що є лише одна річ, яка його справді засмучує, повідомляє 24 канал.

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Це те, що іноді забагато часу потрібно, щоб переконати у чомусь партнерів. Але ми їх переконуємо,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС зауважив, що у партнерів є такий аргумент: вони не можуть дати Україні західне озброєння, адже на ньому потрібно довго вчитися.

Однак Кулеба наголосив, що 2 місяці війни показали: українці набагато швидше здатні опановувати нові види озброєння, аніж держави-партнерки здатні ухвалювати рішення про надання такого озброєння. Але й цю стіну вдалося зламати.

Кулеба про погрози ядерною війною

Кулеба також зауважив, що Росія вже погрожує ядерною війною. Міністр додав: з боку Росії ллється дуже багато емоцій, адже країна-окупантка розуміє, що справа не йде до її перемоги.

Глава МЗС наголосив, що не потрібно боятися. Кулеба заявив, що каже про це країнам-партнеркам. Україна не боїться Росії, й вони мають не боятися.

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