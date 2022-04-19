Кулеба прибув до Болгарії, аби зустрітися з керівництвом країни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив з робочим візитом до Болгарії. Там в нього запланована зустріч з керівництвом країни.

Причиною візиту до Софії Кулеба назвав "пошуки кроків для досягнення миру в Україні". Саме для цього дипломат і планує зустрітися з керівництвом Болгарії.

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"Болгарія є нашим другом і партнером в ЄС і на двосторонньому рівні. Ми також відчуваємо підтримку народу Болгарії в цей критичний час", – заявив Кулеба.

Варто додати, що Кулеба дуже часто говорить, що його головним завданням зараз – це домовлятися про постачання озброєння для України. У тому числі й з країн НАТО.

Болгарія поки не постачала зброю Україні. Міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що через погані військові можливості країна не буде посилати зброю Україні та зосередиться на зміцненні власної армії.

Проблеми є й на політичному рівні. Проросійська Болгарська соціалістична партія (БСП) попередила, що вийде з правлячої коаліції, якщо парламент Болгарії вирішить таки надати зброю Україні. Це буде означати, що уряд втратить більшість у парламенті та, ймовірно, розпадеться.

При цьому що в Болгарії є чимало тих видів озброєння, яке використовує і Україна. В тому числі літаки МіГ-29. Їх Болгарія планує замінити на американські F-16. Однак нові літаки країна отримає не скоро.