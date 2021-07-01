Росія готова до збройної ескалації, зокрема в Чорному морі, – глава МЗС

Війська Путіна готові розгорнути повномасштабну війну і вдатися до ескалації. Піти на це вони можуть у Чорному морі.

Втім, як зазначає глава українського МЗС Дмитро Кулеба, Росія наразі не буде загострювати ситуацію. Причина цьому – НАТО, з яким вона не готова тягатися.

Тим часом Путін дозволив російським військовим блокувати Керченську протоку

Росія не готова до зіткнення з НАТО

Володимир Путін може лише показувати "силу", брязкати зброєю і напружувати ситуацію. Втім, боротися із військом НАТО у Чорному морі у Кремлі не готові за жодних обставин.

Росіяни, за словами Кулеби, розуміють, що у протистоянні з Альянсом загалом вони не мають шансів на успіх.

Росія, безумовно, готова до збройної ескалації. Зокрема в Чорному морі. Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу,

– розповів Дмитро Кулеба.

Путін показує силу

Провокації, до яких Путін вдається – спроба показати свою силу і зіграти на підвищення ставок. Приклад цього – псевдообстріл британського корабля. Але як зазначає глава українського МЗС, це не якийсь поодинокий епізод.

Путін постійно підвищує ставки, щоб показати дві речі. Перша – "ми жахнемо, якщо захочемо". І друга – створити оцю ситуацію, в якій інша сторона вимушена або піднімати ставки, а це вигідно Росії, або показувати, що не настільки рішуча, як Москва,

– зазначив Кулеба.

Очільник МЗС зазначає, що Росія має стратегічно вигідне положення в окупованому Криму. Відтак дипломати "педалюють" тему Чорного моря в розмовах з членами Альянсу. Для України важливо, щоб позиції у Чорному морі не отримали долю втрачених позицій в Азовському.

"Обстріл" британського корабля, якого не було

Російські війська минулого тижня влаштували провокацію проти корабля НАТО біля берегів тимчасово окупованого Криму.

В Росії заявили, що її кораблі попереджувально стріляли по британському есмінцю Defender, а літаки – скидали бомби по маршруту його руху.

Британія сказала, що нічого навіть не помітила. У Міноборони Великої Британії наголосили, що Росія не відкривала вогонь по кораблю Королівського флоту поблизу окупованого Криму.

Згодом НАТО заявило, що має намір зміцнювати співпрацю з партнерами в Чорноморському регіоні, зокрема з Україною. Причина – дестабілізаційні дії Росії.