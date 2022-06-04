Кулеба різко відреагував на заклики Макрона "не принижувати Росію"

Заклики уникнути приниження Росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка б до цього закликала.

Таку думку озвучив глава МЗС України Дмитро Кулеба у відповідь на заклики Франції "не принижувати Росію".

Важливо Макрон закликав "не принижувати" Росію, щоб після війни вона вибралась з ізоляції

Як сказав Кулеба, саме Росія принижує себе.

Нам усім краще зосередитися на тому, як поставити Росію на її місце. Це принесе мир і врятує життя,

– наголосив він.

Макрон закликав "не принижувати" Росію

На сотий день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент Франції Еммануель Макрон виступив із дивним закликом. Він каже, що Росію не слід принижувати зараз. За його словами, це потрібно для того, щоб після завершення війни в Україні можна було вивести її з ізоляції.

Він також підкреслив, що вторгнення в Україну стало "історичною та фундаментальною помилкою" російського президента Володимира Путіна.

"Я думаю, і я сказав йому, що він скоїв історичну та фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії. Я думаю, що він ізолював себе. Ізолювати себе – це одне, а змогти вибратися з цього – тяжкий шлях", – сказав президент Франції.

Французький президент зауважив, що не можна "принижувати" Росію через війну в Україну. Бо "коли завершаться бойові дії, тільки так можна буде прокласти вихід дипломатичним шляхом".

28 травня президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала 80 хвилин. Вони вимагали зупинення блокади українських морів, щоб наша країна могла постачати зерно і зупинити продовольчу кризу.

Зазначимо, що на міжнародній арені Еммануеля Макрона дуже критикують за часті розмови із Володимиром Путіним. Сам Макрон виступив на захист свого рішення вести переговори з російським колегою перед російським вторгненням в Україну та після його початку.

Макрон зазначив, що витратив "години" на розмови з російським президентом, при цьому "кожна дискусія проходить під знаком цинізму, і це ніколи не приносить задоволення". Водночас, цей діалог він вважає своїм обов'язком, наголосив він і додав, що не вважає марними переговори з Кремлем. Вони "корисні для підготовки до завтрашнього миру", зазначив Макрон.

Макрон закликав "не принижувати" Росію, щоб після війни вона вибралась з ізоляції: дивіться відео