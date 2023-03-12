Росія продовжує виробляти ракети для ударів по Україні: Кулеба розповів, чому так відбувається

Росія здійснила 15 масованих атак проти України, застосувавши понад 820 ракет. Попри обмеження, Росії вдається виробляти нові ракети та безпілотники, що є високотехнологічною зброєю. Голова МЗС України Дмитро Кулеба пояснив, чому так відбувається.

Глава української дипломатії дорікнув партнерам України за слабкі санкції проти Росії. На думку міністра, виробництво ракет і безпілотників в Росії можна зупинити новими жорсткими санкціями.

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Україна надала ЄС перелік компаній, які виробляють ракети

Що більше, Україна в рамках G7 запропонувала Євросоюзу ввести нові обмеження і надала перелік компаній, які виробляють ракети.

Ми можемо зупинити виробництво ракет і безпілотників в Росії, запровадивши нові жорсткі санкції щодо цієї галузі, і ми зробили пропозицію Європейському Союзу в рамках G7. Я особисто надіслав список компаній, які безпосередньо займаються виробництвом ракет. На жаль, ми не бачимо достатніх санкцій щодо цих компаній,

– констатував Кулеба.

Голова МЗС України додав, що певні обмеження увійшли до 10 пакета санкцій, але це лише мала частка. За його словами, "значно більше можна було б зробити, і значно більше повинно бути зроблено".

Ракетні атаки Росії: що відомо