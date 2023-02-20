Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться, – Кулеба розповів деталі про розмову Зеленського

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про підсумки зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського в Києві. Кулеба заявив, що президенти США та України задоволені візитом, який можна називати перемогою та чітким сигналом для Кремля.

Зі слів Кулеба, можна припустити, що офіційний візит Байдена до Києва закінчився. Міністр відзначив "максимально довірливу й душевну" атмосферу зустрічі.

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Візит Байдена є перемогою українського народу, – Кулеба

"Цей візит є перемогою українського народу і президента Зеленського. Він здійснений всупереч всьому заради перемоги України і всього вільного світу. Чіткий сигнал на болота – вас ніхто не боїться!", – написав Кулеба.

Кулеба повідомив, що у наступні дні знову вирушає у закордонні поїздки – до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка.

21 лютого у Брюсселі відбудеться перша тристороння зустріч Україна-ЄС-НАТО для координації зусиль щодо зброї, тренувань, збільшення обсягів роботи оборонної промисловості.

У Гаазі, за словами Кулеби, теж плануються переговори щодо зброї, відповідальності, членства України в ЄС та участь в заходах до річниці початку великої війни. Поїздка до Нью-Йорка пов'язана з Генасамблеєю та Радою безпеки ООН.

"Це буде про коаліцію на підтримку України, Формулу миру Зеленського, а також інші важливі рішення", – зазначив Кулеба.

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