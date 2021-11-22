Кулеба розповів, як Україна захищається від навали нелегальних мігрантів

На тлі масштабної міграційної кризи Україна активно координує зусилля з Польщею, Литвою та країнами ЄС. Це потрібно для того, щоб зупинити спроби Олександра Лукашенка використати мігрантів проти нашої країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі одного з українських телеканалів.

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Він наголосив, що Україна продовжить не визнавати режим Олександра Лукашенка в Білорусі і засуджує події на білорусько-польському кордоні.

Україна політично не визнає Олександра Лукашенка. Але ми перебуваємо у стані війни з Росією, ми захищаємо свою країну. Ми повинні зміцнювати нашу економіку, не перетинаючи якісь червоні лінії. Але при цьому політично ми справді повністю відмежовані від білоруської брутальної реальності,

– підкреслив глава українського МЗС.

Як пояснив Кулеба, зараз влада України та низка інших країн координують свої дії через міграційну кризу.

"Зараз координуємо свої зусилля з Польщею, Литвою та країнами ЄС. Я тут не бачу протиріч, я вважаю, що ми маємо шукати правильний баланс між цінностями та нашими інтересами", – додав Кулеба.

Що цьому передувало

Останнім часом Польща, Литва та Латвія потерпають від навали нелегальних мігрантів, яких білоруські силовики організовано звозять на кордон. У такий спосіб Олександр Лукашенко намагається помститися за санкції ЄС, введені у відповідь на узурпацію влади в країні та політичні репресії проти опозиції.

Лукашенко заявив, що не захищатиме Європу від потоку нелегальних мігрантів. Водночас білоруське Міноборони погрожує, що можуть залучити до "забезпечення безпеки країни" російські війська.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський припустив, що мігрантів з білоруського кордону Росія може направити в Україну. Тому базові точки кордону вирішили посилити.