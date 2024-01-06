Україна не має "плану Б" і вірить у "план А": Кулеба пояснив, що мав на увазі

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не має "плану Б" і вірить у "план А". Згодом український дипломат розтлумачив свою заяву для українських громадян.

Він пояснив, що головний план включає повне відновлення територіальної цілісності нашої держави. Кулеба також запевнив, що нашій державі не потрібен "план Б".

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Кулеба пояснив свою заяву щодо "плану А" і "плану Б"

Міністр закордонних справ зазначив, що "план А" полягає не лише у відновленні територіальної цілісності України, але й у виробництві зброї в достатній кількості. Це потрібно для того, щоб наша держава могла себе захищати, і в перспективі членство в НАТО, щоб запобігати агресіям.

І третій елемент – це відновлення економіки України та всього зруйнованого з використанням заморожених російських активів та інвестицій,

– пояснив Кулеба.

Кулеба розтлумачив заяву про "план А" і "план Б" для України / Відео з інстаграму Дмитра Кулеби

Водночас він наголосив, що "план Б", на думку різних експертів та журналістів, означає поступку принаймні по одному з озвучених ним пунктів.

"Для них "план Б" – це погодитися на якісь територіальні поступки, це відмова допомагати України отримувати зброю, це не передавати Україні заморожені активи Росії. Ось про який "план Б" говорилося", – розповів глава МЗС.

Саме тому він підкреслив, що нашій державі такий "план Б" не потрібен. Він також запевнив, що наша країна має "план А" і дотримується його.

Раніше Кулеба казав про те, що Україна не має плану "Б"