Кулеба назвав Путіна політичною твариною, яка відчуває страх

Дмитро Кулеба заявив, що Владімір Путін є політичною твариною, яка відчуває страх. Коли очільник Кремля починає боятись, то стає агресивнішим.

Очільник Міністерства закордонних справ України розповів в ефірі CNN 27 квітня 2024 року, що від партнерів потрібна тверда віра в те, що перемога України досяжна. Також вони повинні перестати боятись Путіна.

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Що сказав Кулеба про дії Путіна

Тому що Путін – політична тварина, яка відчуває страх. І коли він його відчуває, він стає агресивнішим. Якщо він відчуває силу, яку, наприклад, щойно продемонстрував Конгрес, він буде змушений відступитися,

– сказав глава МЗС України.

Також він пояснив, що ухвалення пакета допомоги США – важливий меседж для всіх партнерів України. Зокрема, Дмитро Кулеба заявив, що меседж від Вашингтона полягає у тому, що боротьба триває, боротьба за свободу й демократію продовжується.

За його словами, затримка у наданні допомоги Україні "компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів". Міністр сказав, що це живі люди та їхні життя мають ціну.

"Все, що ми втратили з осені до сьогодні, ми втратили тому, що у наших солдатів не було достатньо зброї", – зауважив Дмитро Кулеба.

Він додав, що об'єднання країн довкола того, щоб Україна здобула перемогу, трапилось, ймовірно, тому, що вони бачать, що ця перемога важлива, це також питання їхньої безпеки та процвітання.

"І якою б не була ціна підтримки України сьогодні, ціна виправлення світу, якщо Росія переможе в Україні, буде набагато, набагато вищою", – підсумував міністр.

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