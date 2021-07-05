Кордон відкритий, а контрабанди зброї не було, – Кулеба спростував заяви Лукашенка
Джерело:"Україна 30"
Дмитро Кулеба назвав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка "любителем резонансних заяв". Так міністр відреагував на фейкові висловлювання диктатора про "контрабанду" зброї з України.
Лукашенко розмовляє заголовками, – Кулеба
Усі заяви білоруського диктатора слід дуже ретельно перевіряти. Про це очільник Міністерства закордонних справ України заявив на форумі.
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Лукашенко розмовляє заголовками, які одразу потрапляють у медіа. Його заява про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройде жоден фактчекінг, бо це не відповідає дійсності за жодних обставин. Як і про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, кордон працює,
– запевнив політик.
Він наголосив, що Україна не шукає конфлікту, але буде дуже жорстко захищати свої інтереси, якщо хтось спробує цей конфлікт нам нав'язати.
У відносинах з Білоруссю знайшли баланс
За словами Кулеби, у співпраці з Білоруссю Україні вдалося досягти балансу між цінностями та економікою. Так, Київ підтримує білоруський народ у його прагненні жити у демократичній країні, при цьому дозволяючи українським компаніям заробляти гроші на білоруському ринку. Це для того, щоб вони повертали їх в Україну у вигляді податків та нових робочих місць.
Водночас наша влада може змінити акценти залежно від розвитку ситуації у Білорусі.
Що казав Лукашенко про кордон з Україною
- 2 липня диктатор заявив, що закриває кордон Білорусі з Україною через нібито контрабанду зброї з нашої сторони.
- 3 липня Держприкордонслужба України розповіла, що кордон працює без змін, а жодних попереджень про його закриття не було.
- Крім того, правоохоронці наголосили, що всі заяви про контрабанду зброї – безпідставні. З початку року вони затримали на кордоні з Білоруссю 27 одиниць зброї. Жодна не була вогнепальною.