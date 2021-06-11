США відчули рівень загрози, що несе Росія, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Сполучені Штати вже мали змогу добре відчути рівень загрози, який несе Росія. Однак, за його словами, країна-агресор недостатньо сильна, щоб кинути виклик американцям.

Міністр закордонних справ зазначив, що наразі відкрито виступив проти США лише Китай. Про це він повідомив в ефірі одного телеканалів.

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США відчули рівень загрози Росії

Глава МЗС наголосив, що Сполучені Штати дуже добре відчули на собі рівень загрози, який може становити Росія:

коли Росія втручалась у вибори американські;

коли Росія використовувала інструменти інформаційної війни для створення конфліктів всередині американського суспільства з тієї чи іншої теми.

Достатньо загадати відомий рух "Чорні життя мають значення", коли Росія знала, що відбувається і через свої канали впливу розпалювала ще сильніше ту ворожнечу, яка виникла у США,

– сказав дипломат.

Дмитро Кулеба пояснив, що американці чудово знають, в яких країнах Росія поводить себе агресивно, За його словами, "це не лише Україна, це і в Сирії, і в Лівії, і у багатьох інших місцях".

Росія недостатньо сильна, як Китай

Міністр додав, що безумовно для США Росія – це країна, яка становить загрозу своєю поведінкою. Проте, вона є недостатньо сильною для того, щоб кинути виклик Сполученим Штатам, як кинув Китай.

Не треба глобалізувати Росію, але втрачати пильність, забуваючи про ту загрозу, яку вона може становити,

– підсумував глава МЗС.

Хакерська атака на компанію JBS: що відомо

Північноамериканські та австралійський філії JBS SA 1 червня стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.

Федеральне бюро розслідувань заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме він заходів проти Володимира Путіна, заявив, що "уважно вивчає це питання".

Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив, що США готові дати відповідь на "безрозсудні та агресивні" дії Росії. За його словами, наслідки можуть бути безпосередньо перед зустріччю Джо Байдена та Путіна.

До теми Байден заявив, що не знає, чи зможе домовитися з Путіним щодо кібератак