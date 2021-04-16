Наодинці з Путіним не залишать: Кулеба розповів, як Захід готовий підтримати Україну

Дмитро Кулеба заявив, що Україна отримає конкретну військово-технічну допомогу від своїх партнерів, якщо масштабні бойові дії внаслідок агресії Росії поновляться.

Міністр закордонних справ зазначив, що союзники нададуть зброю, розвідувальні дані та технології, які зміцнять нашу здатність захищатися. Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" 15 квітня.

Читайте також Війна із Росією: чим НАТО реально може допомогти Україні

У випадку, якщо, не дай Боже, активні, масштабні бойові дії поновляться, ми отримаємо конкретну, предметну військово-технічну допомогу від низки наших партнерів, яка істотно зміцнить обороноздатність України та допоможе нам відбити наступ агресора,

– сказав дипломат.

Дмитро Кулеба наголосив, що наразі Україна веде переговори з партнерами про весь спектр військової допомоги, яка може бути надана. За його словами, немає жодних обмежень чи табуйованих тем з цього приводу.

"Я в Брюсселі, наприклад, чітко перерахував те, що ми очікуємо якомога швидше, те, що є супер невідкладними потребами", – зауважив глава МЗС.

Він також додав, що Україна під час контактів з західними партнерами вже порушила питання щодо розширення тренувальних місій. Вони додатково та ще масштабніше мають посприяти підготовці ЗСУ.

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що запровадження надзвичайного стану у США дає можливість президенту Джо Байдену відправити американські війська в Україну

Кілька тижнів тому Росія почала активно стягувати свої війська та техніку до кордонів України та на територію окупованого Криму. Українська розвідка попередила, що до 20 квітня їхня чисельність може сягнути 110 тисяч одиниць особового складу.



Розташування російських військ поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу