Угода з територіальними поступками України не спрацює, – Кулеба про мирний план Трампа

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сумніви у тому, що обраний президент США Дональд Трамп зможе стати посередником в укладенні мирної угоди між Росією та Україною.

Він не може уявити, аби на подібний розвиток подій погодився російський диктатор Владімір Путін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяви в інтерв'ю Politico.

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Що заявив Кулеба про "мирні плани" Трампа

Путін все ще вірить, що він може знищити українську державність і зламати Україну як незалежну демократію, і він вважає, що на крок ближчий до того, щоб показати Захід слабким… Україна – це особиста одержимість для Путіна,

– запевнив колишній глава українського МЗС.

За його словами, знищення України також є засобом досягнення великої мети великої мети диктатора, зокрема показати світові, що Захід "не здатен захистити себе або те, за що він стоїть".

Кулеба також наголосив, що угода, яка передбачатиме поступки з боку України, зокрема територіальні, не спрацює, оскільки Путін не зацікавлений у дипломатії, а лише намагається "виснажити Захід".

Також Дмитро Кулеба зазначив, що Володимир Зеленський також навряд чи підпише будь-яку угоду, яка б передбачала передачу Росії окупованих територій, зокрема Криму та Донецької й Луганської областей.

Крім вищезгаданого, він заявив, що один з найгірших сценаріїв може статися, якщо Дональд Трамп припинить постачання зброї та боєприпасів в Україну, "щоб зробити її більш піддатливою", адже, на його думку, Європа не зможе компенсувати втрату або зменшення підтримки з боку США.

До слова, раніше Politico повідомляло, що Дональд Трамп, ставши новообраним президентом США, продовжує виступати за мирне вирішення війни в Україні, проте він може зіткнутись з низкою труднощів. Для цього ситуація на фронті має бути стабільною, чого наразі не спостерігається.