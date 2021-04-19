Зараз вже не 2014, – Кулеба запевняє у готовності України до агресії Росії

Дмитро Кулеба заявив, що нині Україна готова відбивати будь-яку агресію Росії – політико-дипломатичну та військову. За його словами, ми добре засвоїли досвід 2014 року.

Міністр закордонних справ також зазначив, що міжнародна спільнота готова підтримати нашу державу у боротьбі з країною-окупантом. Про це він повідомив у коментарі "РБК-Україна".

Читайте також Ніколи не допустимо нових військових операцій на українській землі, – Макрон

На відміну від 2014 року, у 2021 році Україна та світ готові, і не дадуть захопити себе зненацька, що б там не придумали в Кремлі,

– сказав глава МЗС.

Україна засвоїла досвід 2014 року

Він наголосив, що від початку перекидання російських військ до українських кордонів Київ почав консолідувати міжнародну підтримку, тому у пропаганду Кремля про нібито підготовку наступу з боку України ніхто не повірив.

На його думку, єдність міжнародної коаліції на підтримку України здатна "демотивувати Росію від безрозсудних дій".

Досвід 2014 року навчив кількох простих істин. Перша: від Росії можна очікувати всього, що завгодно. Друга: прогнозуючи дії Росії, треба бути готовими заздалегідь і не дати заскочити себе зненацька. Ми цей досвід добре засвоїли,

– підсумував Дмитро Кулеба.

Загострення на Донбасі: коротко

Позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу перенесли на 20 квітня



Війська Росії біля кордону / Інфографіка 24 каналу