Кулеба заспокоїв, що в Афганістані немає військових ЗСУ чи Нацгвардії

На території Афганістану немає військових Збройних сил України чи Національної гвардії. Наразі там залишились приватні особи, які працювали на військовій базі за контрактом. Однак їх все одно евакуюють.

МЗС перебуває на зв'язку з українцями. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі Ми своїх не кидаємо, – Кулеба поговорив з військовими, які застрягли в Афганістані

Немає в Афганістані військових ЗСУ або Нацгвардії. Це приватні особи, які за контрактами найнялися на роботу в Афганістані...Це ніякі не військовослужбовці,

– сказав Кулеба. Військових є 3 групи. Військова база розташована недалеко від Кабулу. Таліби взяли його під свій контроль

МЗС знало про них, тому українцям допоможуть.

Евакуація українців з Афганістану: що відомо

Уночі проти 16 серпня Україна евакуювала з Кабулу 80 людей, з них 8 були нашими громадянами. Могли забрати більше українців, але вони просто не встигли добратись до аеропорту. Затримуватись рейс не міг.

Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин хочуть покинути Афганістан.

Літак за ними мав вилетіти 17 серпня.

Що зараз відбувається в Афганістані