Ми намагаємося зібрати нормандський формат, – Кулеба заявив, що Лавров уникає зустрічі

Дмитро Кулеба розповів, що досі не комунікує з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Водночас українська сторона разом з французькими та німецькими колегами досі намагається організувати зустріч у нормандському форматі на рівні міністрів.

Глава Міністерства закордонних справ Кулеба наголосив, що у Києві усі працюють як одна команда. Зокрема, представники МЗС долучені до роботи у ТКГ та нормандському форматі на рівні радників лідерів.

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Ми продовжуємо намагатися з моїм французьким та німецьким колегами все-таки зібрати нормандський формат на рівні міністрів, але Сергій Лавров є достатньо професійним дипломатом, щоб дуже вишукано та красиво уникати цієї зустрічі,

– зауважив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що погоджує позицію з президентом Володимиром Зеленським.

Окрім того, Кулеба координує свої дії по американському треку з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. За словами глави МЗС, необхідна синхронізація.

"Андрій максимально повно володіє ситуацією на російському треку, а я максимально повно володію інформацією на американському треку, і командно ми працюємо над тим, щоб вичавлювати з цих треків максимальний результат і позитив для України", – зауважив Кулеба.

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