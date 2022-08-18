Нас ніхто не схиляв до поступок на користь росії, – Кулеба про переговори у Львові

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про результати зустрічей Володимира Зеленського з президентом Туреччини та генсеком ООН. Очільник МЗС України наголосив, що ніхто не схиляв Україну до поступок на користь росії.

Кулеба розповів деталі переговорів у Львові

Відповідну заяву Кулеба зробив у Львові після зустрічей Зеленського з Реджепом Ердоганом та Антоніу Гутеррешем. Він зазначив, що Ердоган та Гутерреш "щиро співпереживають і хочуть вирішувати проблему".

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Ніхто нас не схиляв до поступок на користь росії. Якщо знову полетить якась "зрада" соціальними мережами, то відразу хочу сказати, що такого не було,

– заявив глава МЗС України.

Кулеба повідомив, що у Львові сторони скоординували свої дії щодо зернового коридору, Запорізької АЕС та звільнення українських військовополонених.

На думку українського міністра, від Зеленського, Ердогана та Гутерреша до закінчення війни буде залежати вирішення багатьох проблем дипломатичних шляхом.

Зеленський назвав умову для відновлення переговорів з росією

Володимир Зеленський після зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом і генсеком ООН Антоніу Гутеррешем висловився щодо відновлення мирних переговорів з росією. Глава держави наголосив, що перемовини можливі, лише в тому випадку, якщо росія звільнить захоплені території.

Закінчення війни також прокоментував Ердоган. Турецький президент Ердоган сказав, що "зберігає віру у те, що війна закінчиться за столом переговорів".

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Додамо, що разом із Ердоганом до України прибули члени турецького уряду, зокрема глава МЗС, міністр оборони, міністр енергетики, міністр сільського господарства, міністр торгівлі, керівник турецької розвідки та інші.

У рамках візиту Ердогана міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з турецьким колегою Хулусі Акаром. Участь у зустрічі глав Міноборони Туреччини взяли й міністри закордонних справ Дмитро Кулеба та Мевлют Чавушоглу.

Також за результатами зустрічі було підписано меморандум, відповідно до якого Туреччина допоможе Україні відновити інфраструктуру після війни. Меморандум підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Муш.

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