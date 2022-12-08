Вони готуються до нових боїв, а не до розмов, – Кулеба про заяви Москви щодо переговорів

У Кремлі в останні кілька тижнів активно говорять про переговори з Україною. Однак у Києві вважають, що Росія насправді не хоче миру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За словами глави МЗС Україні, росіяни не хочуть переговорів, а навпаки – готуються до нових боїв.

До речі Меркель сказала, як закінчиться війна в Україні та отримала жорстку відповідь від Данілова

Нічого не вказує на те, що Росія хоче переговорів

Кулеба розповів, що після відступу з Херсона окупанти перекинули свої війська на Донбас і намагаються захопити Бахмут. Міністр підкреслив, що попри низку заяв Москви про прагнення до мирних переговорів, поведінка Кремля показує, що він не готовий до діалогу.

Вони готуються до нових битв, до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Отже, ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до переговорів,

– підкреслив Кулеба.

Переговори України та Росії: що відомо