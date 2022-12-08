Вони готуються до нових боїв, а не до розмов, – Кулеба про заяви Москви щодо переговорів
Джерело:The Wall Street Journal
У Кремлі в останні кілька тижнів активно говорять про переговори з Україною. Однак у Києві вважають, що Росія насправді не хоче миру.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За словами глави МЗС Україні, росіяни не хочуть переговорів, а навпаки – готуються до нових боїв.
До речі Меркель сказала, як закінчиться війна в Україні та отримала жорстку відповідь від Данілова
Нічого не вказує на те, що Росія хоче переговорів
Кулеба розповів, що після відступу з Херсона окупанти перекинули свої війська на Донбас і намагаються захопити Бахмут. Міністр підкреслив, що попри низку заяв Москви про прагнення до мирних переговорів, поведінка Кремля показує, що він не готовий до діалогу.
Вони готуються до нових битв, до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Отже, ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до переговорів,
– підкреслив Кулеба.
Переговори України та Росії: що відомо
- Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії намагалася зупинити війну дипломатією. У Києві погодилися на перемовини на кордоні з Білоруссю, хоча режим Олександра Лукашенка надав Росії білоруську територію для агресії проти України.
- Також Україна та Росія навесні зустрічалися за посередництва Туреччини, однак переговори не дали жодних результатів. У Кремлі відмовилися від умов миру, які оголосила України.
- Після цього на тлі російських ультиматумів, масованих обстрілів, звірств та успіхів ЗСУ Україна вирішила призупинити переговори. Російські пропагандисти звинувачували Україну, мовляв, та не хоче миру. Однак це не так, у Києві прагнуть миру та вимагають, щоб російські військові покинули територію України.
- Проте в Кремлі вважають це нереальною умовою, тому наївно намагаються залишити Україну без світла, щоб українці нібито підштовхнули владу до переговорів.
- Крім того, слід відзначити тенденцію у російській риториці. У Кремлі говорять про переговори тільки тоді, коли зазнають поразок на полі бою.