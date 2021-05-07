Кулеба заявив, що США можуть допомогти Україні з вакцинами

Міністерство закордонних справ працює над тим, аби США допомогли Україні з вакцинами. Стверджують, що вже є позитивні сигнали.

Наразі ведуть перемовини щодо того, коли Штати зможуть надати допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

До речі США розглядають, яку ще військову допомогу можуть надати Україні

Чи є конкретні дати

Кулеба зазначив, що, коли дати будуть погоджені, про них повідомлять. За словами міністра, збереження життя українців – це тотальний абсолютний пріоритет на порядку денному нашого спілкування із США. Він говорив про це ще під час першої розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Ми працюємо з американською адміністрацією. Запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами. У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде,

– зауважив дипломат.

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