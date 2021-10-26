Кулеба заявив, що вважає Путіна вбивцею
26 жовтня 2021 , 18:37Читать новость на русском
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Глава МЗС Дмитро Кулеба ствердив, що Володимир Путін є вбивцею. Він повторив слова, які влітку 2021 року сказав президент США Джо Байден.
У твітері Дмитро Кулеба провів годину спілкування із підписниками. За тегом #запитайКулебу він відповів на десятки повідомлень твітерян.
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"Путін – вбивця"
Так, один із користувачів з нікнеймом Сер ДжіО спитав очільника Міністерства закордонних справ, чи вважає він Путіна вбивцею. Дмитро Кулеба лаконічно відповів, що "так".
Твіт Кулеби про Путіна / Скриншот
"Путін – вбивця": головне про заяву Джорджа Байдена
- Журналіст ABC News під час розмови з Джо Байденом запитав: "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?".
- Глава США відповів ствердно: "Гм. Так, вважаю".
- Розмова про Путіна почалася з того, що розвідка оприлюднила дані про втручання у вибори в США. З'ясувалося, що російський президент курував "очорненням" кандидатури Джо Байдена на виборах 2020 року.
- Наступного дня Путін, використавши дитячу приказку, відповів: "Хто обзивається – сам так називається".
- Така перепалка стала підґрунтям для особистої зустрічі двох президентів. Вона відбулася 16 червня у Женеві.
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