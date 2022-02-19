Кулемети та стрілецька зброя: в Україну прибув літак зі зброєю від Канади

В Україну 19 лютого прибув літак з військовою допомогою від Канади. Привезли гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення та інше озброєння.

Про допомогу повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він назвав це своєчасним рішенням.

Читайте також Словенія на тлі загострення надішле Україні техніку подвійного призначення

Канада передала Україні гвинтівки, кулемети з оптичними прицілами, прилади нічного бачення та спостереження, військове обладнання.

Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення,

– написав Резніков.

Міністр також показав перші світлини з літака.



Військова допомога Канади / Фото Олексія Резнікова

Партнери допомагають Україні на тлі загроз

Через ймовірну загрозу нападу Росії Захід посилив підтримку України. Зокрема, партнери допомагають нам зброєю та новими позиками.

Наприклад, президент США Джо Байден наприкінці січня затвердив військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. Пентагон відправляє до Києва боєприпаси, протитанкові ракетні комплекси, артилерійські снаряди. До Києва вже прибуло 9 літаків у межах цієї ініціативи. Загальна вага допомоги перевищила 1300 тонн.

Вашингтон й надалі постачатиме Києву озброєння. Попри це, Байден повідомив, що США не будуть надсилати військових для участі у бойових діях, якщо Росія піде на нове вторгнення.

Крім США, Україні допомагають й інші країни:

13 лютого Литва передала Україні зенітні комплекси Stinger.

Раніше уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії.

Велика Британія передасть нам ракети для боротьби з російським флотом.

Єдина країна, яка не поспішає допомагати озброєнням – Німеччина. Берлін відмовляється давати Україні оборонну зброю, але обіцяє 5 тисяч захисних шоломів.

До теми – Канада надасть Україні летальну зброю:

Текст поста Олексія Резнікова:

Зброя для ЗСУ від наших близьких друзів

Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, кулеметів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження та військового обладнання. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення!

Аніта Ананд, окрема подяка тобі!