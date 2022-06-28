Кульмінація конфлікту, – херсонський активіст розповів про викрадення мера Колихаєва

Російські загарбники викрали та вивезли у невідомому напрямку мера Херсона Ігоря Колихаєва. Деякі чиновники вважають, що це не випадково окупанти зробили саме зараз. До того ж, напередодні Колихаєв конфліктував з Геннадієм Лагутою.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він розповів деталі про роботу колихаєва під час окупації Херсону.

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За його словами, напередодні голова обласної військової адміністрації Геннадій Лагута порадив меру Ігорю Колихаєву виїхати з міста. На що той обурився та "порвав зв’язки" з Лагутою.

Зараз те, що сталося (викрадення мера) – це кульмінація цього конфлікту. Як сказав радник Лагути Сергій Хлань, це спроба "всидіти на двох стільцях",

– каже активіст.

Проте Молчанов зазначив, що наразі немає ніяких свідчень про те, що Колихаєв співпрацював з окупантами. "Але можу сказати, що Колихаєв, будучи в оточенні окупантів, не міг повноцінно керувати містом", – пояснив активіст.

Зазначимо, що радник голови Херсонської ОВА та депутат Херсонської облради Сергій Хлань написав пост у соцмережі про "два стільці мера Колихаєва".

Він розповів факти про роботу Колихаєва під час окупації:

З державного бюджету, з наших податків Ігорем Колихаєвим вмикались фонтани, як раз до дня Росії, висаджувались квіти в окупованому Херсоні. Створювалась картинка звичного життя.

Сам же Колихаєв писав пости, що він за мир і за Херсон. Таким чином за декілька місяців окупації, поки не треба було погодження голови ОВА, витратилось 2/3 річного бюджету міста.

І оскільки з 1 липня окупанти змушують комунальні підприємства переходити на рублі, а працівників оформляти російські паспорти, "Колихаєв має визначатися – він продовжує працювати з комунальними підприємствами, які стають російськими, або відмовляється".

За словами Хланя, за 3 дні до "переходу комунальних підприємств" Ігоря Колихаєва викрали. Залишається тільки чекати, що буде далі.

Херсонський активіст підтвердив, що всі перелічені в пості факти є правдою. І коливаєв піддавався за це постійній критиці.

Але тут важко сказати, чи це пристосування під окупантів, чи це його свідома позиція. Він і раніше був таким прихильником благоустрою в місті. Так, Колихаєв вмикав фонтани на день Росії, хоча він міг організувати технічну неможливість цього перед окупантами,

– заявив Молчанов.

Проте активіст також не розуміє, чому Лагута, якщо Колихаєв не хотів їхати, не призначив іншого голову Херсонської міської військової адміністрації.

До слова, Ігор Колихаєв мав чітку проукраїнську позицію. Мер Херсона за кілька годин до штурму міста росіянами розповідав, що містяни готові зустрічати непроханих гостей. Тоді, 1 березня, він також відзначив, що Херсон вистоїть, залишатиметься українським містом, а його жителі не підуть на співпрацю з окупантами.

Уже за тиждень Ігор Колихаєв доносив відповідний меседж до самих загарбників. Він підкреслював, що Херсон, уже тимчасово окупований на той момент, – частина України.

Відео до теми – у Херсоні викрали мера міста Колихаєва