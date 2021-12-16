У кулуарах Ради зомліла жінка: на поміч кинулися депутати

У кулуарах Верховної Ради 16 грудня дівчина втратила свідомість. Вона впала на другому поверсі. Очевидці розповіли, що перед тим дівчина сиділа дуже втомлена.

Дівчина раптово впала на підлогу. Нардепи стали надавали їй допомогу.

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Дівчина швидко отямилась

Майже одразу до дівчини підбіг голова комітету Ради Михайло Радуцький. Незабаром вона прийшла до тями і попрямувала до медичного пункту парламенту.

Зазначили, що дівчину звати Олена Зель. Вона є помічницею на громадських засадах глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Порошенко увірвався в ефір Ради

Порошенко 16 грудня увірвався у прямий ефір каналу "Ради". П'ятий президент заявив, що у парламенту, мовляв, не було грошей, аби відкривати цей телеканал. Порошенку пропонували долучитись до ефіру, але той відмовився. Він звинуватив журналістів у нібито упередженості.

Нардеп Данило Гетманцев пожартував, що Порошенко начебто "застрибнув в ефір, щоб підняти рейтинг". За словами Гетманцева, такі скандали можуть це зробити.

До речі, після інциденту мережа вибухнула мемами.

Порошенко увірвався у прямий ефір, дивіться відео 24 каналу: