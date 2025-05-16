У кулуарах є розмови щодо продовження переговорів у Стамбулі, – журналістка 24 Каналу

Переговори представників Росії та України тривали 2 години й вже закінчилися. Однак сторони заявили про можливість нових зустрічей, саме це зараз активно обговорює громадськість.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що поки ця інформація не підтверджена. Так само важко сказати, чи поїхали російські пропагандисти в аеропорт, чи все-таки залишаються у Стамбулі.

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Чого очікувати далі

"Точаться розмови у кулуарах про те, що начебто нова зустріч або новий переговорний процес може відновитися навіть сьогодні (16 травня – 24 Канал). Однак, зараз це виглядає малоймовірним, враховуючи поведінку російської делегації", – зауважила Андріана Кучер.

Крім цього відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами "коаліції охочих" з Дональдом Трампом. Це сталося на полях саміту європейських лідерів, який триває в Албанії.

Напередодні з Туреччини вилетіла делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Разом з ним вирушила турецькою делегацією на чолі з Реджепом Ердоганом. Цей саміт важливий, оскільки там дуже багато уваги звернена на додатковий тиск на Росію,

– підкреслила Андріана Кучер.

Цей саміт неформально є продовженням тої дипломатичної лінії, яка почалася у Туреччині 15 травня. Поки офіційних результатів чи підсумків немає.