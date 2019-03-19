Кум Путіна Медведчук продає елітний маєток під Києвом, – ЗМІ

Голова політради партії "Опозиційна платформа – за життя" та кум президента РФ Володимира Путіна Віктор Медведчук продає свій маєток та землю під Києвом.

Оголошення про продаж розмістили в закритій групі ріелторів 14 березня, повідомляє "Центр протидії корупції".

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Маєток розташований у місті Українка на березі річки Стугни в Обухівському районі Київської області. Дача, яку тепер виставили на продаж, була виділена фірмі політика ще у 2000-х роках під рекреаційний об’єкт.



Оголошення про продаж маєтку Медведчука//Скріншот з Telegram

Будинок-"хонка" має 1 125 квадратних метрів. Він оточений понад 30 гектарами землі. На території маєтку є причал, вертолітний майданчик, елінг, гостьовий будинок на 200 квадратних метрів та басейн.

Одна сотка оцінена у 4,5 тисячі доларів. Тож загалом вартість будинку може сягати 360 мільйонів гривень.

Територія продається єдиним майновим комплексом. Однак, на кадастровій карті вона розбита на дві ділянки.



Територія будинку Медведчука

Більшою на 24,4 гектарів ділянкою володіє ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур". Його кінцевим бенефіціарним власником є дружина Медведчука Оксана Марченко. Інша частина ділянки записана на ТОВ "Компанія з управління активами "Мтір Ессет Менеджмент", за якою стоять кілька кіпрських офшорних компаній.

Що відомо про нерухомість Медведчука в Україні? За даними журналістів, Медведчук має щонайменше 5 маєтків, котедж на Оболонській набережній у Києві та більше двох десятків столичних квартир.