Їхав в Ізраїль, а опинився у Флориді: нардеп Куницький провів за кордоном 3 тижні замість 5 днів

Олександр Куницький отримав дозвіл від Верховної Ради на виїзд у короткотермінове відрядження. Але замість обумовлених 5 днів депутат пробув за межами України майже 3 тижні. Про це мовиться у розслідуванні "Схем".

Верховна Рада погодила відрядження депутата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького до єврейської держави. Дозвіл надали в рамках діяльності депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, де він є співголовою.

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Нардеп затримався на 15 днів

"Схеми" поспілкувалися з джерелами, що мають доступ до інформації про перетин кордону, отримали від Верховної Ради звіт щодо поїздки Куницького та взяли коментар у парламенту. Журналісти з'ясували, що відрядження нардепа мало тривати з 3 по 7 липня 2023 року. Однак народний обранець повернувся в Україну 22 липня. На момент його поїздки в нашій державі вже діяла заборона на виїзд за кордон посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

У матеріалі зауважується, що у період після робочого відрядження та до повернення в Україну цього нардепа помітили у США. А саме в аеропорту Флориди (мовиться про St. Pete-Clearwater International Airport). Також у розслідуванні сказано, що з групи Куницький був єдиним відрядженим до Ізраїлю депутатом.



Відповідь Верховної Ради / Фото "Схем"

Журналісти з'ясували, що Куницький 11 липня подав звіт за цю поїздку на ім'я голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. На той момент герой розслідування ще не повернувся в Україну. У Верховній Раді не відповіли на питання "Схем" про те, хто став ініціатором відрядження та хто це погоджував, однак наголосили, що на поїздку бюджетні кошти не витрачалися.

Метою поїздки Куницький назвав "розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами", а серед осіб, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, "які тимчасово перебувають в Ізраїлі". Жодних прізвищ депутат не назвав. Відсутні згадки про такі зустрічі і у соцмережах нардепа. А на сайті Верховної Ради інформація про діяльність депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль не оновлювалася з жовтня 2021 року,

– мовиться у матеріалі.



Звіт нардепа Куницького / Фото "Схем"

Чому саме Флорида

, журналісти також звернули увагу на те, що Куницький вказував нерухомість в Ізраїлі у декларації за 2020 рік. Нардеп з 2017 року володіє у Хайфі квартирою, вартість якої становить близько 5 мільйонів гривень. На момент її придбання депутат не зазначив інформацію про позику у розмірі понад 303 тисяч шекелів (приблизно 2,3 мільйона гривень), через що НАЗК склало на нього протокол у 2021 році.

Як з'ясували "Схеми", у Флориді живуть родичі Куницького. Також у цьому американському штаті проживає його офіційний помічник Дмитро Ніконов, який виїхав з України за 3 місяці до повномасштабного вторгнення Росії. Він є власником харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise.



Дати виїзду та в'їзду Куницького / Інфографіка "Схем"

У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування "Схем", про те, що депутат Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Autoenterprise Дмитра Ніконова. Куницький та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування НАБУ триває і досі,

– зазначається у розслідуванні.

За даними журналістів, минулого року Куницький провів за кордоном 132 дні. А у 2023 році за перші 7 місяців нардеп пробув за межами України 54 дні.



Куницький провів за кордоном довше дозволеного / Інфографіка "Схем"

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