Купівля ракет, боєприпасів – один із пріоритетів: у Міноборони назвали суму, яку на це витратять
Джерело:Міноборони України
У Міністерстві оборони України розповіли, що закупівля ракетного озброєння і боєприпасів є одним з основних пріоритетів. Заступник міністра пояснив, скільки грошей на ці напрямки планують витратити.
Юрій Джигир запевнив, що гроші вже запланували в оборонному бюджеті на 2024 рік. До речі, раніше міністерство пояснювало, як прискорило до 20 днів постачання нової зброї до ЗСУ.
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Скільки грошей заклали на ракетну зброю та боєприпаси
Один з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік – це ракетне озброєння і боєприпаси… На цей напрямок з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 мільярдів гривень,
– заявили в Міноборони України.
За словами заступника Рустема Умєрова, на військову техніку витратять орієнтовно 80 мільярдів гривень.
"Наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки та закупівля запчастин до неї", – запевнили в міністерстві.
Юрій Джигир пояснив, що уряд поставив перед Міноборони завдання – максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника.
"За нашими оцінками, понад 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника", – сказав Юрій Джигир.
Закупівлю продуктів для ЗСУ намагаються зірвати: що відомо
- У Міністерстві оборони України розповіли, що закупівлю продуктів для війська намагаються зірвати. Зокрема, на перший квартал 2024 року. До таких дій вдалась одна з компаній.
- Після того, як Міноборони оголосило про проведення спрощеної закупівлі харчових продуктів для українського війська на Prozorro, то в одній з областей було виставлено лот на закупівлю їжі. За нього змагалась компанія, яка з 2016 року не здійснювала фінансово-господарської діяльності та має закриті банківські рахунки. Окрім того, ціни в неї були найвищі.
- Через це Міноборони відхилило пропозицію цієї фірми. У відповідь вона подала до суду та заблокувала процес визначення переможців. Міністерство оборони звернулось в поліцію. Детальніше про це – читайте за посиланням.