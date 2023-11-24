Купівля ракет, боєприпасів – один із пріоритетів: у Міноборони назвали суму, яку на це витратять

У Міністерстві оборони України розповіли, що закупівля ракетного озброєння і боєприпасів є одним з основних пріоритетів. Заступник міністра пояснив, скільки грошей на ці напрямки планують витратити.

Юрій Джигир запевнив, що гроші вже запланували в оборонному бюджеті на 2024 рік. До речі, раніше міністерство пояснювало, як прискорило до 20 днів постачання нової зброї до ЗСУ.

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Скільки грошей заклали на ракетну зброю та боєприпаси

Один з основних пріоритетів оборонного бюджету на 2024 рік – це ракетне озброєння і боєприпаси… На цей напрямок з коштів, запланованих на 2024 рік, піде приблизно 175 мільярдів гривень,

– заявили в Міноборони України.

За словами заступника Рустема Умєрова, на військову техніку витратять орієнтовно 80 мільярдів гривень.

"Наступним пріоритетом є поточний ремонт пошкодженої військової техніки та закупівля запчастин до неї", – запевнили в міністерстві.

Юрій Джигир пояснив, що уряд поставив перед Міноборони завдання – максимально контрактувати озброєння і військову техніку українського виробника.

"За нашими оцінками, понад 190 мільярдів гривень з коштів, які будуть контрактуватися у наступному році, залишаться у вітчизняного виробника", – сказав Юрій Джигир.

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