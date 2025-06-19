Хоче зробити все тихо, – ексглава МЗС відповів, чи продаватиме Трамп зброю Україні

Володимир Зеленський заявив, що Київ давно підготував пакет зброї, який хотів би купити у Сполучених Штатів. Однак поки що Дональд Трамп не надто хоче продавати Україні зброю, хоч йому це було б вигідно.

Тут мовиться про страх та його імідж. Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ Україн Володимир Огризко, зауваживши, що наша країна все ж має інший варіант як отримати зброю США.

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Чи продаватиме Трамп зброю Україні

Трамп достроково залишив саміт G7 (ймовірно, через роздратування президентом Франції Емманюелем Макроном і небажання зустрічатись з Зеленським). На ньому він мав би поговорити з президентом України щодо купівлі-продажу американського озброєння.

Я думаю, Трамп не хоче брати на себе відповідальність і хоче зробити все тихо. Коли б він поговорив з Зеленським, після чого Зеленський би вийшов і сказав, що Трамп погодився продавати нам зброю, то як після цього Трамп буде дзвонити другу Владіміру? Це підірве Трампову роль миротворця, – наголосив дипломат.

Огризко пояснив, що є один найімовірніший варіант для України отримати зброю США – її можуть купувати європейські партнери. В такому випадку президент Штатів не буде залучений до процесу, а просто надасть відповідний дозвіл американським виробникам та бізнесменам.

Дипломат додав, що зараз Трамп, замість того, щоб здійснювати тиск на Росію та вводити санкції, повторює російські пропагандистські тези. Саме у них мовиться, що санкції проти Росії – це, буцімто, удар по самих собі.