Хоче зробити все тихо, – ексглава МЗС відповів, чи продаватиме Трамп зброю Україні
- Володимир Зеленський підготував пакет зброї для покупки у США, але Дональд Трамп не бажає продавати її Україні.
Україна може отримати зброю США через європейських партнерів, які будуть покупцями, що дозволить уникнути прямої участі Трампа.
Володимир Зеленський заявив, що Київ давно підготував пакет зброї, який хотів би купити у Сполучених Штатів. Однак поки що Дональд Трамп не надто хоче продавати Україні зброю, хоч йому це було б вигідно.
Тут мовиться про страх та його імідж. Про це 24 Каналу розповів дипломат, ексміністр закордонних справ Україн Володимир Огризко, зауваживши, що наша країна все ж має інший варіант як отримати зброю США.
Дивіться також Цинічно, але реально: чому Трамп не готовий вступитись за Україну, як за Ізраїль
Чи продаватиме Трамп зброю Україні
Трамп достроково залишив саміт G7 (ймовірно, через роздратування президентом Франції Емманюелем Макроном і небажання зустрічатись з Зеленським). На ньому він мав би поговорити з президентом України щодо купівлі-продажу американського озброєння.
Я думаю, Трамп не хоче брати на себе відповідальність і хоче зробити все тихо. Коли б він поговорив з Зеленським, після чого Зеленський би вийшов і сказав, що Трамп погодився продавати нам зброю, то як після цього Трамп буде дзвонити другу Владіміру? Це підірве Трампову роль миротворця, – наголосив дипломат.
Огризко пояснив, що є один найімовірніший варіант для України отримати зброю США – її можуть купувати європейські партнери. В такому випадку президент Штатів не буде залучений до процесу, а просто надасть відповідний дозвіл американським виробникам та бізнесменам.
Дипломат додав, що зараз Трамп, замість того, щоб здійснювати тиск на Росію та вводити санкції, повторює російські пропагандистські тези. Саме у них мовиться, що санкції проти Росії – це, буцімто, удар по самих собі.