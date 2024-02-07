Росіяни нон-стоп йдуть на жорсткі бойові дії, – у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Куп'янська

На Куп'янському напрямку ЗСУ стримують постійні штурми російських військ. Загарбники намагаються прорвати оборону, втрачаючи значну кількість піхоти.

Командир взводу 1-го Десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої ДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов повідомив про жорстокі бої біля Куп'янська, де росіяни намагаються захопити стратегічні висоти. Ворог постійно змінює тактику, але успіху не має, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Ворог не здається: намагається сунути вперед

За словами Краснова, російські війська не припиняють спроб захопити Куп'янськ, важливий для контролю навколишньої території. Попри величезні втрати, вони продовжують штурми, використовуючи різні методи атаки.

Вони намагаються штурмувати постійно. Збільшення, зменшення сил ворога – не відчувається… На лінії фронту тут нон-стоп йдуть на жорсткі бойові дії,

– зазначив Краснов.

Військовий наголосив, що росіяни використовують різні методи атак, зокрема масовані піхотні штурми та спроби прориву бронетехнікою. Нові підрозділи з новими командирами прибувають на зміну знищеним, але успіху це не приносить.

Росіяни заявляли ще перед новим роком, що Новий рік – це крайня дата, коли вони збираються захопити Куп'янськ. Але завдяки просто нелюдській стійкості, мужності наших військ і професійності командирів їм взагалі не вдалось просунутись, ні на метр ніде.

Боєць також зазначив, що полонені російські солдати мають різну бойову підготовку, але більшість з них – це штурмовики з так званого загону "Шторм-Z". До нього входять колишні в'язні.

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