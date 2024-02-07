Росіяни нон-стоп йдуть на жорсткі бойові дії, – у ЗСУ розповіли про ситуацію біля Куп'янська
На Куп'янському напрямку ЗСУ стримують постійні штурми російських військ. Загарбники намагаються прорвати оборону, втрачаючи значну кількість піхоти.
Командир взводу 1-го Десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої ДШ Поліської бригади ДШВ ЗСУ Станіслав Краснов повідомив про жорстокі бої біля Куп'янська, де росіяни намагаються захопити стратегічні висоти. Ворог постійно змінює тактику, але успіху не має, – інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Ворог не здається: намагається сунути вперед
За словами Краснова, російські війська не припиняють спроб захопити Куп'янськ, важливий для контролю навколишньої території. Попри величезні втрати, вони продовжують штурми, використовуючи різні методи атаки.
Вони намагаються штурмувати постійно. Збільшення, зменшення сил ворога – не відчувається… На лінії фронту тут нон-стоп йдуть на жорсткі бойові дії,
– зазначив Краснов.
Військовий наголосив, що росіяни використовують різні методи атак, зокрема масовані піхотні штурми та спроби прориву бронетехнікою. Нові підрозділи з новими командирами прибувають на зміну знищеним, але успіху це не приносить.
Росіяни заявляли ще перед новим роком, що Новий рік – це крайня дата, коли вони збираються захопити Куп'янськ. Але завдяки просто нелюдській стійкості, мужності наших військ і професійності командирів їм взагалі не вдалось просунутись, ні на метр ніде.
Боєць також зазначив, що полонені російські солдати мають різну бойову підготовку, але більшість з них – це штурмовики з так званого загону "Шторм-Z". До нього входять колишні в'язні.
Контекст
- Нещодавно авторитетне видання Forbes повідомляло про зосередження Росією великої кількості військової техніки та особового складу на Куп'янському напрямку.
- Ймовірно, ворог встановив новий термін захоплення частини Харківської області – до березня 2024 року. Не виключно, що пов'язано з президентськими виборами у ворожій державі.
- Голова Харківської ОВА та у Раді національної безпеки й оборони заявляють про готовність Збройних Сил відбивати атаки окупантів та посилювати обороноздатність області.
- Загалом, попри нескінченні атаки росіян, інтенсивність боїв та спроби ворога змінити тактику, українські захисники продовжують відбивати штурми вороги.
- Сили оборони демонструють непохитність та професіоналізм. За словами командирів, бійці готові до будь-яких сценаріїв та швидкого реагування на дії противника.