Чого росіяни домагаються на Куп'янському напрямку: у Нацгвардії розкрили плани окупантів

За минулу добу відбулося 30 бойових зіткнень з окупантами. Епіцентром бойових дій залишається Куп'янський напрямок, де ворог продовжує скупчувати значні сили. У Нацгвардії пояснили цілі росіян на цьому напрямку.

Куп'янський напрямок наразі найгарячіша ділянка фронту. Росіяни стягнули туди купу людей та техніки. За останній тиждень ворог завдав там понад 50 авіаційних ударів. В ефірі телемарафону речник Нацгвардії Руслан Музичук пояснив, чого намагаються досягти росіяни на Куп'янському напрямку.

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За словами Музичука, окупанти на Куп'янському напрямку переслідують дві основні цілі.

Речник Нацгвардії зазначив, що та кількість сил і засобів ворога, його активізація за останній час на Куп'янському напрямку є спробою переломити ситуацію на цій ділянці фронту.

Зокрема, сюди були заведені десантно-штурмові підрозділи, посилені танковими підрозділами, які за підтримки авіації та артилерії постійно здійснюють спроби штурму на українські позиції.

Противник намагається розширити свій фронт наступу, покращити тактичне положення, зокрема, вийти на вигідні тактичні ділянки, такі, як природні бар’єри, наприклад, річки, зауважує Музичук.

Уся ця активізація ворога на Куп'янському напрямку свідчить про його дві мети. Перша – це прагнення відтягнути сюди українські сили з інших напрямків. Друга – це прорватися до самого Куп'янська.

Бойові дії на Куп'янському напрямку: що відомо