Куп'янськ потрапив під ворожий обстріл: внаслідок атаки є двоє загиблих

Російські загарбники 7 березня знову вдарили по місту Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали і загинули люди.

Наразі на місці подій триває розбір завалів. Тому кількість жертв і травмованих людей може збільшитися.

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Куп'янськ потрапив під ворожий обстріл

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що, за попередньою інформацією, ворог обстріляв Куп'янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню.

Загинули двоє цивільних людей – чоловік та жінка, дані встановлюються,

– зазначив глава Харківщини.

Він також підкреслив, що через атаку у місті пошкоджені житлові будинки, є загоряння автомобіля. На місці вже працюють екстрені служби, які допомагають розбирати завали.

У Харківській області оголосили евакуацію з 18 сіл

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 7 березня розповів, що Рада оборони ухвалила рішення про примусову евакуацію із 18 сіл області. Евакуація стосуватиметься дітей з батьками чи супровідниками, тому Синєгубов закликав старших осіб не перешкоджати процесу.

До списку населених пунктів, звідки евакуйовуватимуть родини з дітьми увійшло 7 сіл Великобурлуцької громади та 11 сіл Вільхуватської громади. Окрім того, за словами Синєгубова, також обов'язкова евакуація людей буде з 57 населених пунктів Куп'янського району.

Синєгубов зазначив, що це рішення ухвалили через постійні обстріли прикордоння Харківської області з боку Росії. Водночас всім особам, яких евакуюють, нададуть необхідну допомогу, як фінансову, так і психологічно, а також допоможуть оформити довідку внутрішньо переселеної особи.

Також примусову евакуацію дітей через безпекову ситуацію запровадили у чотирьох населених пунктах Донецької області. У Мінреінтеграції зауважили, що загалом планують евакуювати 28 дітей з їхніми батьками або іншими законними представниками.

Міністерство реінтеграції підтвердило, що діти та їхні супровідні особи, які були евакуйовані в безпечніші регіони, отримають безкоштовний притулок, фінансову та гуманітарну допомогу, а також психологічну підтримку. Там також нагадали, що евакуацію проводять безкоштовно.