Загинула працівниця музею: Зеленський показав наслідки удару по Куп'янську

25 квітня російський ворог вдарив по центру Купʼянська. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зеленський зазначив, що Росія хоче знищити в Україні все. Окупанти роблять це варварськими методами, вбиваючи українців.

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Реакція Зеленського на обстріл Купʼянська

За словами українського лідера, країна-терористка робить усе, щоб знищити нас повністю. А ми не маємо права про це забувати ні на секунду, тому треба відповідати.

Станом на 10 ранку відомо, що внаслідок обстрілу Купʼянська загинула працівниця музею, є 10 поранених. Під завалами ще є люди. Ліквідація наслідків обстрілу триває, залучені всі необхідні служби.

Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною,

– наголосив Зеленський.

Наслідки удару по Купʼянську: дивіться відео

До речі, загибель працівниці музею також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Її дістали з-під завалів. Ще одну людину продовжують шукати.

"Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами", – розповів очільник ОВА.

Усі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.

Загарбники цинічно обстріляли Куп'янськ / фото поліції

Імовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Не ігноруйте сигнали тривоги та перебувайте в укриттях.

Обстріл Купʼянська: що відомо

25 квітня Куп’янськ обстріляли з С-300. Загарбники влучили у музей.

У Харківській ОВА підтвердили та зафіксували влучання в будівлю Краєзнавчого музею.

Наразі на місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що 22 квітня окупанти також обстріляли Харківщину. Внаслідок цього виникла пожежа. В Харківській ОВА заявили, що зафіксували всього 5 прильотів як у місті, так і в Харківській області. У Новобаварському районі міста через ракетний обстріл виникла пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури.