Проривалися ворожі ДРГ: ситуація на Куп'янщині стає дедалі більше небезпечною

Днями в Куп'янськ проривалися російські диверсійно-розвідувальні групи на десятках одиниць техніки. Це, як розповіли у Харківській ОВА, перша масштабна спроба штурму за останній час. Наразі триває зачистка.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко зазначила, що місцеві, через населені пункти яких намагався прорватися ворог, окрім постійних обстрілів з авіації, чули автоматні черги. Ситуація на Куп'янщині стає дедалі більше небезпечною.

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Детально про ситуацію на Куп'янщині

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російська диверсійно-розвідувальна група намагалася прорватися в Куп'янськ. Ворог використав десятки одиниць техніки, але натепер вся вона знищена. Тривають заходи щодо зачищення території та виявлення ворожих солдатів.

Щодо бойових та штурмових дій, частина з них іде й по цей час. Це найскладніший напрямок наразі на лінії нашого фронту,

– додав він.

Хоч учорашній день, 14 листопада, місцеві описали "тихим", але напередодні був подвійний обстріл. Росіяни обстріляли машину швидкої допомоги, у якій перебував водій, а також атакували приватні будинки.

З погіршенням погодних умов, припускають експерти, такі заходи російських ДРГ можуть почастішати. Лише за минулу добу було зафіксовано понад 11 атак. Фактично майже кожний населений пункт поблизу Куп'янська ворог намагається штурмувати, але всі спроби наразі відбиваються.

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З огляду на таку загрозу, нещодавно проводилася масштабна евакуація зі східних околиць Куп'янська, розташованих за рікою Оскіл. Відомо, що у цій місцевості досі може перебувати понад сотня жителів. Не всі воліють виїжджати, переважно це люди похилого віку.

Також планується примусова евакуація для сімей з дітками. Зараз у 28 населених пунктах перебувають 93 дитини, їх мають найближчим часом вивезти,

– зазначила Анна Черненко.

Напередодні керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголосив, що українські сили повністю контролюють місто Куп'янськ, попри спроби росіян захопити його.