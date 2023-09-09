Два великих сценарії: для чого Росія концентрує сили на Куп'янському напрямку

Наразі окупанти активно концентрують сили на Куп'янському напрямку. Подекуди збирають нові штурмові загони з розбитих Силами оборони підрозділів та залучають солдатів із тилових частин.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак поділився думками з 24 Каналом щодо ситуації на Куп'янському напрямку. Він вважає, що росіяни мають "два великих сценарії".

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Що окупанти мають на меті

Наразі можна очікувати, що ворог збільшить кількість військових на одному з двох напрямків:

Куп'янський, з метою наступу; Південь України, з метою протидії українському контрнаступу.

По-перше, росіяни виводять з Білорусі основну частину військ зі складу регіонального угруповання військ Білорусі та Росії. Наразі на території Білорусі залишилось близько 2100 військовослужбовців Росії, які перебувають там у складі частин постійного базування та прибули на навчання.

Всього за серпень країну покинули 20 літальних апаратів з яких: дев'ять винищувачів Су-34 та Су-30СМ, а також 11 гелікоптерів – чотири Мі-8 і сім Мі-24.

По-друге, хочуть повернути втрачені позиції. Адже з моменту, коли Сили оборони звільнили Херсон, окупанти не мають жодних перемог.

Ступак розповів, що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться відео

Вони пробують розтягнути українські сили уздовж лінії фронту. Іншими словами – намагання посадити Генштаб ЗСУ на "шпагат",

– сказав Іван Ступак.

За його словами, російські військові також активізувалися через псевдовибори. Адже потрібно показати хоча б якийсь результат.

Ситуації на Куп'янському напрямку: коротко

Росіяни не полишають спроб прорвати оборону Збройних Сил України. Так, за даними Генштабу, ворог намагається наступати на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Туди окупанти перекидають резерви та комплектують штурмові бригади переважно зеками.

Наприкінці серпня начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявляв, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив близько 110 тисяч військових. Однак не всі з них перебувають на перших лініях.

Окупанти намагаються просуватися у напрямку Куп'янська, однак українські захисники їх стримують. Ворогу важливо це місто, а також Куп'янськ-Вузловий.