Відновили "м'ясні штурми", – у Міноборони розповіли про мету та дії окупантів на Сході України

За словами Ганни Маляр, росіяни активізувалися на Сході, який вважають головним напрямком наступу. Туди перекидають сили, застосовують авіацію та артилерію.

Росіяни не шкодують сил, адже прагнуть вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час телемарафону, передає 24 Канал.

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Яка ситуація на Сході України

Схід – епіцентр зусиль ворога. Це головний напрямок наступу Росії, в той час як Україна наступає переважно на Півдні.

Окупанти прагнуть дійти до кордонів Донецької і Луганської областей, тож активізувалися і кидають у бій усіх, хто тільки є. Вони вдалися до так званих м'ясних штурмів, українські воїни відбивають атаку за атакою. Ворог перекидає сили з Авдіївського напрямку на Бахмутський і Куп'янський.

Найгарячішим Ганна Маляр назвала Куп'янсько-Лиманський напрямок, там ворог намагається прорвати оборону і триває запекла боротьба.

На Бахмутському напрямку окупанти відчувають паніку через просування українських військ, тож стягують туди авіацію. Більшає і обстрілів: якщо раніше було 8 тисяч обстрілів на тиждень, тепер їх уже 9 тисяч.

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