Усі спроби з літа не мають успіху: чи є у ворога перспективи на Куп'янському напрямку

Окупанти намагаються просунутися на Куп'янському напрямку. Вони там не мають практично жодних успіхів ще з літа.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що під час аналізу ситуації на фронті потрібно розглядати винятково факти. Ворог дійсно ще з літа намагається просунутися на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Росіяни мали незначні тактичні успіхи

Як наголосив Мусієнко, окупанти за цей час мали лише часткові тактичні успіхи в районі Синьківки. На цьому усе закінчується. Це – незначні успіхи у порівнянні з тим тиском, який здійснював ворог.

Влітку були повідомлення, що окупанти зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку близько 110 тисяч особового складу

У деякій частині Харківщини влітку навіть проводили евакуацію цивільного населення. Але ворог так і нічого особливого досі не досягнув. Тому можна констатувати, що Сили оборони ефективно стримують ворога на цьому напрямку.

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Крім того, якщо на Куп'янському напрямку окупанти мали невеликі успіхи, то на Лиманському українські військові регулярно відбивають атаки ворога.

На сьогодні можемо констатувати, що, попри спроби, які тривають з літа цього року з різним періодом активностей, успіхів ворог не має,

– підкреслив Мусієнко.

Ситуація на фронті: коротко