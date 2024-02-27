У нас доволі серйозні укріплення: Світан пояснив наміри росіян на Куп'янському напрямку

Одна з цілей окупантів на Харківщині – захоплення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового. Утім, на цьому напрямку серйозні укріплення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, прокоментувавши також, чи є загрози для Харкова.

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Якби окупанти хотіли наступати на Харків, то збирали б підрозділи на Бєлгородському напрямку. Зараз такого немає. Крім того, для наступу на таке велике місто їм необхідно було б зібрати близько півмільйона окупантів. Тож наразі Харкову нічого не загрожує.

Чи є загрози для Куп'янська

Як наголосив Світан, окупанти намагаються просуватися по лівому березі ріки Оскіл. Це триває вже більш ніж рік з невеликими успіхами. Їх важливо відтиснути українські підрозділи до самої ріки.

Перед серйозними наступальними діями окупанти кидають підрозділи новомобілізованих, які проводять розвідку боєм та наводять на себе нашу артилерію. Потім йдуть лінійні частини російської армії. Гірше, ніж кілька останніх місяців, на цьому напрямку не буде. А наші укріплення там достатньо серйозні,

– сказав Світан.

Єдина проблема – нестача боєприпасів. Українські дипломати та політики розв'язують цю проблему, адже через малу кількість снарядів іноді доводиться відходити з позицій.

Ситуація на фронті: коротко