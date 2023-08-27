Готують ще один удар: військовий оглядач оцінив потенціал ворога на Куп'янському напрямку
Російські окупанти концентрують значні сили на Куп'янському напрямку. Вони можуть готувати новий удар, але навряд чи прорвуть оборону ЗСУ.
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що відбувається на цьому напрямку.
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"Біля Куп'янська росіяни намагаються сконцентрувати сили, перегруповуються. Тобто вони готують ще один потужний удар", – зазначив Коваленко.
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Однак ресурси ворога не наступального функціонала, а радше оборонного. Хоча з такими силами можна наступати, але це забирає більше часу, особового складу та техніки.Зверніть увагу! Одна з причин активізації росіян біля Куп'янська – реваншистські настрої. Вони прагнуть повернути місто, яке у вересні торік звільнили Сили оборони України.
Де ще може наступати ворог
"Окупанти можуть розраховувати тільки на вузькоспрямовані атаки на окремих локаціях. Наприклад, у напрямку Лимана, Борової", – додав Коваленко.
Хоча в напрямку Лимана вони вже продемонстрували, що нічого там не можуть, у напрямку Борової – аналогічно.
Ситуація на Куп'янському напрямку: останні новини
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог посилив активність на Куп'янському напрямку через успіхи ЗСУ на Бахмутському. Окупанти прагнуть відтягнути наші сили.
- Однак завдяки зусиллям українських захисників ворогу не вдається просунутись на Куп'янському напрямку. Останнім часом загарбники "зализують рани" та перегруповуються.
- Як відомо, командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський відвідав позиції під Куп'янськом. Він ухвалив низку важливих рішень для надійності оборони.