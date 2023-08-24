Загнали в пастку під Бахмутом: чому росіяни активізувались на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські окупанти продовжують наступати на Куп'янському та Лиманському напрямках. Однак всі їхні спроби просунутись залишаються марними завдяки зусиллям українських захисників.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла 24 Каналу, що активізація ворога на цих напрямках пов'язана з успіхами ЗСУ біля Бахмута.

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"Вони не можуть вийти з Бахмута, воювати, пересуватись по самому місту. Щоб ми не могли концентруватися тут, росіяни намагаються рухатися по Куп'янському та Лиманському напрямках", – пояснила Маляр.

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Так, Сили оборони зайняли ключові панівні висоти навколо Бахмута, унаслідок чого ворог опинився в тактичному оточенні. Що б окупанти не робили – вони постійно перебувають під оком української артилерії.

Ворог не відмовився від реваншу

"Вони все-таки мріють вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Щодо Харківської області – це реванш, вони болісно сприймають втрату територій", – зазначила Маляр.

Загалом росіяни не залишають своїх планів завоювати всю територію України. Тому не варто розслаблятися.

Однак наразі ворогу не вдається просуватись. Ціна цього дуже висока, але наші військові професійно це роблять. Тривають гарячі бої.

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На всіх східних напрямках зберігається складна ситуація. Тривають динамічні бої, тож захисникам доводиться швидко ухвалювати важливі рішення.

Попри шалений натиск ворога під Куп'янськом, йому не вдається просуватись. Сили оборони настільки потужно відповіли окупантам, що тепер вони змушені перегрупуватися та підтягнути додаткові сили.

Українські захисники продовжують просуватися південніше Бахмута. Загалом вдалося звільнити вже 43 кілометри навколо міста.