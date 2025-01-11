Ворог окупував Курахове, – Deep State
У ніч 11 січня аналітики оновили свою мапу бойових дій. Зокрема, заявили, що росіяни нібито окупували Курахове Донецької області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
Що було напередодні У Кураховому окупанти намагаються інфільтруватися у бойові порядки ЗСУ, – ОСУВ "Хортиця"
Яка ситуація в Кураховому 11 січня
За словами аналітиків, російські загарбники мають певні успіхи в Донецькій області.
Ворог окупував Курахове,
– заявили в Deep State.
Зверніть увагу! Офіційних підтверджень щодо можливої окупації Курахового ще не було. Сили оборони поки не коментували таку інформацію.
Додамо, ввечері 10 січня у Генштабі заявляли, що від початку доби на Покровському напрямку росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік низки населених пунктів, зокрема, Курахового. Ворог зазнав значних втрат.
Яка ситуація в Кураховому: дивіться на карті
Також аналітики Deep State писали, що окупанти просунулися біля Андріївки, Солоного та Новосілки.
Просування російських загарбників: дивіться на карті