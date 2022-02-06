На Курильських островах прокинувся вулкан Ебеко: вражаюче відео
6 лютого 2022 , 14:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Олени Котенко
Вулкан Ебеко на Курильських островах знову прокинувся. У мережі опублікували вражаючі кадри.
Найактивніший вулкан Курильських островів прокинувся 6 лютого. Це зафіксувала на відео очевидиця.
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Вулкан надзвичайно активний
Вулкан Ебеко, висота якого 1 156 метрів над рівнем моря, прокидається кілька разів на рік. Він є найактивнішим серед 68 вулканів Курильських островів.
Ебеко розташований на острові Парамушир Великої Курильської гряди, у північній частині Вернадського хребта. У 2021 році відбулося щонайменше 2 виверження цього вулкану.
Виверження вулкану Ебеко: вражаюче відео
Вулкан Ебеко: карта
Останні виверження вулкану
- Уранці 15 січня у Тихому океані сталося виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай біля берегів держави Тонга. Вибух був настільки потужним, що його було видно з космосу.
- Через виверження острови Тонга накрило цунамі. Стихія дісталася навіть берегів Японії та ще низки інших островів у Тихому океані.
- У NASA вибух вулкана біля Тонга назвали у сотні разів потужніший за атомну бомбу, яку скинули на Хіросіму.