Люди в паніці стрибали у воду: у курортній Аланії спалахнули екскурсійні судна – відео
Джерело:Son Dakika
У районі Тюрклер у Туреччині спалахнули одразу 4 екскурсійні судна. Пасажири, в надії на порятунок, стрибали з кораблів прямо в воду.
Причини загоряння встановлюють. За попередніми даними, через інцидент постраждала одна людина.
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Судна загорілись по черзі
Очевидці повідомляють, що спершу спалахнуло одне судно. Уже від нього спалахнули 3 наступні. Пожежники та рятувальники намагалися погасити вогонь, однак їм не вдалося – стихія повністю знищила човни.
Через загоряння суден постраждала одна людина, яка отруїлася димом. Зараз вона перебуває під наглядом медиків у місцевій лікарні. Поліція розпочала розслідування причин пожежі.
На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як пасажири одного з охоплених вогнем суден стрибають у воду, щоб врятуватися.
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