"Нарешті пішли": у курортній Кирилівці потрохи "зникають" медузи
26 липня 2021 , 13:53Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Evgeniy Gurtovenko
Станом на 26 липня Кирилівка вже оговтується після масштабного нашестя медуз. Місцеві жителі повідомляють, що у морі нарешті можна купатися.
Євген Гуртовенко, який відпочивав на одному з пляжів Кирилівки, поділився у мережі відео кадрами чистої і приємної для купання морської води.
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Кирилівка сьогодні. Медузи пішли. Друзі, нарешті можна сміливо купатися в морі. Медуз майже немає, тіло не щипає. І не так спекотно, як було,
– наголосив чоловік.
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Медузи у Кирилівці: головне
- Липень у Кирилівці перетворився для місцевих жителів та відпочивальників у справжнє випробування. Усе тому, що місцеві пляжі атакували медузи. Їх було так багато, що, здавалося, от-от вони виженуть туристів і заволодіють усією територією.
- Ситуація ще більше ускладнилася після того, як від медуз постраждала дівчинка-відпочивальниця. Коли дитина вийшла з води, рідні помітили на спині дівчинки червоні плями. Згодом вони з'явилися по усьому тілу. За словами рідних, це – алергічна реакція від укусів медуз.
- Окрім того, від нашестя медуз постраждав курорт Лазурне.