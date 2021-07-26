"Нарешті пішли": у курортній Кирилівці потрохи "зникають" медузи

Станом на 26 липня Кирилівка вже оговтується після масштабного нашестя медуз. Місцеві жителі повідомляють, що у морі нарешті можна купатися.

Євген Гуртовенко, який відпочивав на одному з пляжів Кирилівки, поділився у мережі відео кадрами чистої і приємної для купання морської води.

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Кирилівка сьогодні. Медузи пішли. Друзі, нарешті можна сміливо купатися в морі. Медуз майже немає, тіло не щипає. І не так спекотно, як було,

– наголосив чоловік.

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