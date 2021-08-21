У курортній Кирилівці туристам заборонили виносити медуз на берег: з чим це пов'язано

У курортній Кирилівці туристам заборонили виносити на сушу медуз. Усе тому, що вони розкладаються і наповнюють узбережжя смородом.

Окрім того, гниття медуз псує морський відпочинок вкрай неестетичним видовищем. Щоб уникнути "могильників" на пляжах, людей закликали дотримуватися обмеження.

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Орендатори пляжів розповідають: якщо нічого не робити, течія забере медуз назад, і море самоочиститься. Водночас це працює лише частково: коли напрямок вітру змінюється, "красуні" повертаються.

Чимало баз обгороджують свої пляжі сітками. Однак і вони не є панацеєю. Під час штормів конструкції просто виносить на берег.

Туристам заборонили виносити медуз на берег: дивіться відео

Нашестя медуз у Кирилівці: дивіться відео

Влітку 2021 року нашестя медуз перетворило відпочинок у Кирилівці на справжнє випробування.

Слизькі "красуні" з'явилися на міських пляжах у рекордній кількості. Люди скаржилися, що іноді просто не можна було зайти у воду. Особливо потерпали від кількості медуз діти.

Відчайдушні відпочивальники виносили желеподібних морських мешканців на берег. Подекуди утворювалися справжні могильники. Одна з туристок навіть провалилася у яму, де гнили медузи.

Наприкінці липня желеподібні "красуні" зникли. Люди зітхнули з полегшенням: можна відпочивати.

Однак вже у перші дні серпня медузи повернулися.

З кожним днем їхня кількість зростає. Відпочивальники – обурені та розчаровані.