Легіон "Свобода Росії" запускає свій двомісячний тренувальний табір
- Легіон "Свобода Росії" запускає двомісячний тренувальний курс для новобранців, що включає підготовку зі зброї, тактики, медицини, топографії.
- Мета програми – максимально підготувати рекрутів до реальних бойових умов, з акцентом на безпеку та здоров'я учасників.
Легіон "Свобода Росії", який воює на боці України, запускає Курс підготовки легіонера. Він передбачає два місяці інтенсивної теорії та практики.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу легіону "Свобода Росії".
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Що відомо про тренувальний курс "Свободи Росії"
У легіоні зазначають, що за два місяці тренувального табору охоче опанують все необхідне: поводження зі зброєю та різною військовою технікою, тактику, медицину, топографію. Після загальновійськової підготовки доброволець зможе самостійно обрати, у якому напрямі працювати.
Сила підрозділу визначається найслабшою ланкою. Тому наша мета – максимально підготувати рекрутів до реальних бойових умов. Життя та здоров’я кожного – наш головний пріоритет,
– вказують військові.
Легіон "Свобода Росії" наголошує: якщо подати заяву вже зараз, то вже влітку ви зустрінетеся з побратимами.
Промо тренувального табору "Свободи Росії": дивіться відео
До речі, партизани спротиву "Свобода Росії" в березні провели кілька акцій проти військових "артерій" армії країни-агресорки. Мова про підпали трансформаторної підстанції, веж зв'язку та автомобілів.